Cairat es pronuncia per la manifestació a Andorra la Vella

Andorra la VellaCerni Cairat, líder del partit Desperta Laurèdia a Sant Julià, ha expressat la seva admiració per la històrica concentració organitzada per DenunciAND a Andorra la Vella. Cairat ha descrit la manifestació com "la mostra de dignitat col·lectiva més gran que he viscut mai a Andorra".

La concentració va reunir persones de diversos orígens, professions i condicions socials en un clar clamor popular i mostra de suport. Cairat va destacar la diversitat de la multitud present, subratllant que "gent d'orígens, professions i condicions molt diverses" es van unir en aquesta manifestació sense precedents.

A més, el líder polític va destacar la importància de les històries personals que van sorgir durant la concentració, qualificant-les com "testimonis colpidors de gent que ens ha vist créixer i que fan fora de casa". Cairat va destacar com persones que han vist créixer la generació actual d'andorrans es van unir a la protesta, la qual cosa reflexa la profunditat del suport i la preocupació a la societat sobre la situació de l'habitatge al Principat.

Les declaracions de Cerni Cairat subratllen la ressonància de la manifestació i l'impacte que ha tingut en la consciència pública a tot el país. La pressió segueix augmentant sobre el Govern per abordar la crisi d'habitatge a Andorra.