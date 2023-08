Caldea tanca l'estiu amb rècord de facturació amb uns ingressos de cinc milions d’euros

Andorra la VellaCaldea tanca l’estiu amb uns ingressos de cinc milions d’euros, un 7% més que els mesos de juliol i agost del 2022, i bat així un nou rècord històric de facturació en un estiu des de la seva obertura l’any 1994. Aquesta fita, assolida amb el mateix nombre de clients que l’estiu passat, confirma "la solidesa del projecte i consolida la tendència ascendent registrada per Caldea des del principi de l’any", informen des del termolúdic.

Els factors que han contribuït a disparar la xifra d'ingrés han estat, d'una banda, l’increment d’un 10% del tiquet mitjà de les entrades, i d’altra banda, l'enriquiment de l'experiència, amb l'estrena d’un nou espectacle amb acròbates, sessions de còctels amenitzades amb una DJ i més tallers 'wellness'. La venda dels serveis complementaris a l’spa com ara els tractaments i la restauració també ha crescut al voltant d’un 6% respecte l’estiu passat. A més, la recuperació del nombre de socis del club esportiu per a residents al país ha estat clau també per assolir aquest notable increment de la facturació.