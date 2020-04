El calendari escolar es manté de moment

El portaveu de l'executiu, Eric Jover ha informat que, de moment, el ministeri d'Educació i Ensenyament Superior ha decidit mantenir el calendari escolar com estava previst inicialment i ha afegit que, en funció "de com avanci" la situació d'emergència sanitària, es farien els ajustaments escaients. Ha recordat que les dues properes setmanes són festives en el calendari escolar i ha afegit que pel que fa a la setmana festiva del mes de maig, encara no s'ha res cap decisió. També ha manifestat que pel que fa al transport escolar es posposa el procés de sol·licitud -que normalment té lloc en aquestes dates- i ha fet una crida a la tranquil·litat de les famílies manifestant que s'anunciarà adequadament l'obertura del termini i que es donarà el temps suficient per realitzar els tràmits escaients.