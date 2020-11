Un calendari per generar complicitat entre els infants i els bombers

El calendari solidari 'Bombers amb causa' ja està disponible a Andorra. Es tracta d'una iniciativa que enguany arriba a la desena edició i en la qual col·laboren els bombers d'Andorra, de Barcelona, de la Generalitat i també els cossos especials d'Aran. La primera edició va néixer arran de la iniciativa de tres bombers voluntaris de la Generalitat amb l'objectiu d'aconseguir fons per a la recerca en malalties infantils, i a partir de l'edició del calendari del 2018, es van començar a destinar fons també a projectes socials d'acompanyament a infants en risc d'exclusió social.

L'objectiu de les fotografies és representar els quatre cossos de bombers que participen en la iniciativa a través de l'equipament característic de cadascun d'ells. La idea és generar complicitat entre els infants i els cossos especials d'una manera divertida i donar-los un moment d'esbarjo, ara més necessari que mai a causa de les restriccions provocades per l'emergència sanitària de la Covid-19.

És precisament per aquestes limitacions que enguany el Cos de Bombers d'Andorra no ha pogut promocionar la iniciativa com tradicionalment fa a la Fira d'Andorra la Vella, ni tampoc al Centre comercial illa Carlemany. Tot i això, a través del seu compte de Twitter, han indicat que qualsevol persona que vulgui fer-se amb un exemplar només ha d'enviar un correu a bombers_ddpp@govern.ad i seran ells qui s'encarregaran de lliurar-los a les llars.

En la celebració del desè aniversari, s'ha volgut fer un recull de totes les portades i participants en aquest camí solidari en benefici de la infància en risc. Des dels seus inicis, en el calendari solidari han participat desinteressadament diversos fotògrafs de reconegut prestigi professional que han dotat les fotografies d'una alta qualitat.