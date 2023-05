Calvó destaca que el Govern prendrà "les mesures escaients" per fer front als efectes de la sequera

OrdinoLa sequera és un problema afegit a altres temes com la inflació que preocupa el sector agrícola i ramader i per aquest motiu la ministra de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat en funcions, Sílvia Calvó, ha posat en relleu que s'està fent "un seguiment" per "si s'escau" prendre "les mesures escaients" tenint en compte que es vol "estar al costat dels ramaders", ja que el que no es vol de cap de les maneres és que "la cabana ramadera decreixi perquè el país la necessita pel bé comú que fan". D'aquesta manera, Calvó ha manifestat que caldrà esperar a veure les precipitacions que es poden donar en aquests mesos de maig i juny, ja que això "condicionarà o no l'estiu". De manera paral·lela, l'cutiu ha fet arribar una carta als comuns, ja que la gestió de l'aigua és competència seva, perquè hi pugui haver una feina conjunta amb els tècnics del Govern que estan fent "un seguiment molt exhaustiu" de les dades dels recursos hídrics.

Calvó ha fet aquestes manifestacions en la inauguració de la tercera edició de la Fira del bestiar d'Ordino que ha arrencat aquest dissabte amb la participació d'entre 110 i 120 caps de bestiar i una subhasta de mascles de raça bruna en què segons els tècnics francesos s'ha donat una de les millors qualitats. "És un dels millors anys quant a exemplars", ha remarcat Calvó, que ha afegit que els onze caps a concurs suposen un dels majors números d'exemplars d'aquest concurs, en el qual finalment se n'han subhastat cinc. El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Sostenibilitat d'Ordino, Eduard Betriu, ha destacat que s'espera que durant el cap de setmana siguin moltes les persones que visitin la fira en la qual "cada vegada hi ha més bestiar" i ja està plenament consolidada. De fet, ha subratllat que aquesta cita serveix per mostrar que "el sector ramader i agrícola a la parròquia és un sector viu" i ha reivindicat que des del comú es faci "el màxim dintre del nostre poder pressupostari" per ajudar que continuï així. Ha esmentat la fira, les guardes comunes, el vaquer que està subvencionat al 100%, o les ajudes amb tanques a l'estiu. "El que volem i ens interessa és que el sector es mantingui viu perquè Ordino sense aquest sector no seríem reserva de la biosfera i no seríem Ordino, per la qual cosa és més que necessari, això ho sabem i nosaltres el missatge el tenim molt clar", ha remarcat.

Tant Betriu com Calvó han coincidit en el fet que un dels problemes del sector és la inflació i en aquest sentit la titular d'Agricultura en funcions ha recordat les diferents ajudes impulsades perquè el sector hi pugui fer front. Ha destacat que a Ramaders d'Andorra s'ha decidit augmentar el preu de compra de la carn, per tant, ara es paga un euro més per quilo de vedell, la qual cosa "representa 200 o 300 euros de més" per exemplar i també ha manifestat que per compensar el preu de compra del pinso s'ha fet retroactiu, "per tant, els ramaders veuran que la nova tarifa de preu de compra se'ls hi aplica de manera retroactiva tot el 2022 per compensar part d'aquest augment que hem tingut del preu dels aliments pel bestiar", ha afegit. Betriu ha fet notar que el sector "està preocupat perquè els beneficis cada dia són més minsos i el que ens transmet el ramader és que està pujant molt els costos i baixant els ingressos, que a més el temps amb les sequeres no ajuden".

La ministra ha reivindicat que aquesta legislatura "s'ha fet molta feina" tant en la selecció i millora de la raça bruna, la qual cosa es palesa en el concurs de raça bruna, com l'impuls legislatiu per implementar ajuts, com el del benestar animal, o l'actualització automàtica de l'IPC, "que està inscrita a la llei, que és molt important perquè justament ha d'ajudar que els ramaders facin front a la inflació".

La titular d'Agricultura en funcions també ha recordat que el gravamen de l'herba que era un tema que "també els preocupava, ja ens vam anticipar i vam fer passar per Govern l'eliminació fins a final d'any per donar temps al proper govern de fer una anàlisi i mirar si es pot anul·lar directament".

Calvó també s'ha referit que la llei contempli la possibilitat d'impulsar l'agroturisme i que aquesta sigui una activitat complementària per al sector. A més, ha recordat la feina amb els comuns per la modificació de les normatives urbanístiques per facilitar la implementació d'explotacions agrícoles "molt més amortitzables perquè tindran unes infraestructures molt més fàcils de construir", uns canvis que espera que es donin aquest any.

La ministra ha dit que estava satisfeta que el seu darrer acte com a ministra hagi estat aquesta fira. "Em fa especial il·lusió", ha remarcat, afegint que "em sento al mig dels ramaders". Ha valorat que ara tanca "una etapa" de vuit anys al capdavant del ministeri i que obrirà "altres etapes".

La Fira del bestiar d'Ordino se celebra al llarg de tot el cap de setmana i es complementa amb el mercat de productes artesans i agroalimentaris en el qual prenen part una trentena de paradistes.