La caminada virtual contra el càncer aplega més de 600 persones

La caminada contra el càncer organitzada per Assandca potser no ha pogut reunir tanta gent com d'altres anys, però s'ha fet amb la mateixa il·lusió i esperit combatiu. La del 2020 ha estat una cita virtual a causa del coronavirus, i els seus organitzadors havien demanat als participants que sortissin a caminar aquest diumenge, i es fessin una fotografia amb la samarreta commemorativa que podien adquirir a Pyrénées.

Tal com ha explicat, a l'ARA Andorra, el president de l'Associació andorrana contra el càncer (Assandca), Josep Saravia, "fins al migdia havíem venut gairebé 700 samarretes i al llarg del dia hem rebut més de 600 fotos amb el hashtag #CaminadaContraelCàncer2020".

Malgrat que ha lamentat "haver estat menys que altres anys per culpa de les restriccions", Saravia s'ha mostrat satisfet, ja que "seguim rebent el suport de molta gent per seguir lluitant contra la malaltia". "Alguns ens han enviat la seva foto des del balcó perquè estan confinats, o d'altres caminant sols per la muntanya, degut a les limitacions de reunió, però no hem deixat de rebre'n durant tot el dia i això ens ha donat molts ànims".

Amb totes les imatges Assandca farà un mural que mostrarà la solidaritat de la ciutadania. Els diners recaptats amb aquesta caminada aniran destinats al suport als malalts, per exemple, a ajuda psicològica. I és que cada vegada són més les persones que demanen a l’Assandca aquest tipus de suport, que l’associació dona en col·laboració amb una empresa privada. També volen impulsar campanyes de prevenció.