La campanya de controls d'alcoholèmia del desembre es tanca amb un increment del percentatge de positius

La campanya de controls preventius d’alcoholèmia i drogues que la policia ha dut a terme al mes de desembre, concretament entre els dies 2 i el 29, ha acabat amb un total de 1.336 tests, dels quals 1.242 han donat un resultat negatiu i 94, un de positiu. Tal com destaquen des de la policia, el percentatge de positius s’ha situat en el 7,03%, la qual cosa suposa un increment respecte de la campanya que es va fer el 2018 i que va acabar amb un 5,91%.

Dels 94 resultats positius, en 60 dels casos han comportat la detenció del conductor. Així, 24 de les persones arrestades van donar entre 1,21 grams d’alcohol per litre de sang i els 1,60; altres 23 van estar en la franja que va dels 0,81 a l’1,20; vuit persones van estar entre l’1,61 i els dos grams i dos detinguts més van tenir una prova positiva de més de dos grams. A més, una persona arrestada ho va ser per haver donat positiu a alcohol i drogues, i altres dues per conduir sota els efectes de tòxics. En els altres 34 casos, es va imposar als conductors una sanció administrativa, ja que la seva franja se situava entre els 0,51 i els 0,80 grams per litre de sang.

De les 60 persones detingudes, cal destacar que tres són dones i 57 homes, i que 56 eren residents i quatre turistes. Pel que fa a les edats, onze persones tenien entre els 18 i els 25 anys; altres 26, entre 26 i 40 i els 23 restants, més de 40 anys. La franja horària en què hi ha hagut més controls, segons les mateixes dades facilitades per la policia, ha estat la que va de les dues del migdia a les deu de la nit, amb un total de 532, dels quals un va acabar amb una sanció i onze amb detencions. Cal destacar, però, que entre les deu de la nit i les sis de la matinada s’han fet 468 controls que han comportat la xifra més elevada de sancions i detencions: 31 multes i 48 arrestos. I entre les sis del matí i les dues del migdia s’han fet 336 controls, amb dues sancions i un detingut. Des del Cos de Policia es lamenta que, tot i haver “publicitat activament la present campanya”, es constata que el nombre de controls positius realitzats en la franja horària de 22 a les 6 hores, ha estat del 16,88%.

La policia també informa que del total de persones detingudes, quatre han estat involucrades en accidents de circulació de danys materials i, altres dues, amb ferits.

Des de la policia recorden que amb la campanya el que es volia és fer arribar el missatge que la suma “alcohol+volant és del tot inviable”. L’objectiu d’aquesta acció, afegeixen, ha estat encaminada a la disminució de la sinistralitat a les carreteres.