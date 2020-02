La campanya contra Jocs SA es desinfla

La secció administrativa del Tribunal de Batlles, el mes de novembre passat, i la sala civil 2 de la Batllia, aquest gener, han tombat diversos recursos que Lleure 3D i Cirsa havien presentat perquè la justícia aturés la concessió de la llicència per al futur casino d’Andorra a Jocs SA.

En el primer dels autes el Tribunal de Batlles refusa la petició de suspensió cautelar de l’execució de l’atorgament de la llicència a Jocs SA, formulada al gener de l’any passat per la societat Cirsa International Gaming Corporation SA i Cristian-Georges Pérez Pradère.

En el segon aute, del 17 de gener, la Batllia desestima la petició de la societat Lleure 3D de prohibir l’ ús de la marca 'Casino de les Valls' a Jocs SA.

En un comunicat de premsa, Jocs SA reitera que l’endarreriment en la presa de la decisió per part del Consell Regulador Andorrà del Joc ( CRAJ) es deu a “un pla d’intoxicació orquestrat per algunes societats que també van presentar-se al concurs”. En aquest sentit, recorda que “al maig del 2019 ja es va denunciar una campanya d’informacions esbiaixades i falsedats amb l’objectiu de malmetre el projecte guanyador de Jocs SA i atacar els socis d’aquesta empresa”.

En el mateix comunicat, Jocs SA recorda que el seu projecte “compleix tots els requisits del concurs del casino i s’ajusta a la legalitat vigent”, i afegeix que confia que el CRAJ resoldrà favorablement l’atorgament de la llicència aquest mateix mes de febrer.

El CRAJ, en el punt de mira

Si bé encara resten altres causes obertes, fonts coneixedores del procés expliquen que no haurien d’afectar a la decisió final del CRAJ. En aquest sentit, asseguren que la concessió definitiva de la llicència s’ha de fer efectiva com a màxim el proper 27 de febrer, data en què s’acaba el termini dins el qual l’organisme regulador del joc ha de donar resposta al darrer requeriment del procés d’adjudicació.

Cada cop sembla més clar que el CRAJ hauria posposat la presa de la decisió definitiva davant els temors mostrats per alguns membres del mateix CRAJ i l’advocat d’aquest organisme, Joan Monegal, fruit de la campanya d’intoxicació jurídica i informativa que s’ha produït els darrers dos anys. Ara bé, les darreres resolucions judicials han posat de manifest que el projecte de Jocs SA no presenta cap irregularitat.