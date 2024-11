Campanya d'Andorra la Vella per evitar que les burilles acabin a terra

Andorra la VellaEl comú d'Andorra la Vella ha posat en marxa una nova campanya de sensibilització per conscienciar a la població sobre l'impacte negatiu que genera llençar burilles a terra. L'acció, tal com ha manifestat el conseller de Serveis Públics i, Medi Ambient i Patrimoni Natural, Jordi Cabanes, busca reduir la presència d'aquests residus a la via pública amb l'objectiu de protegir el medi ambient i millorar la imatge i la neteja de la parròquia. "Cada setmana es recullen milers de burilles, les quals, no només embruten els carrers, sinó que també tenen un impacte negatiu considerable sobre el medi natural" ha indicat.

Amb la voluntat de reduir la seva presència i conscienciar a la població, el departament d'Higiene i Salubritat Pública, han començat a repartir cendrers portàtils, fets amb materials reciclats, entre els ciutadans amb per oferir una solució pràctica per evitar que les burilles siguin llençades a terra. "La major part de les burilles acaben als rius, boscos i als embornals dels carrers, on impedeixen que l'aigua circuli degudament", ha explicat, posant en relleu que la major part d'aquests residus no estan fets de materials biodegradables, per la qual cosa, "es quedaran molts anys al nostre medi ambient".

A través d'aquesta campanya, el Comú d'Andorra la Vella vol conscienciar les persones fumadores perquè adoptin hàbits més responsables i prenguin part de la preservació dels espais públics i entorns naturals per garantir una millorar qualitat de vida a la parròquia amb un espai públic més net, segur i saludable. "El terra, no és el lloc de les burilles, volem carrers sense burilles", ha destacat el conseller. L'acció forma part del compromís del comú amb la sostenibilitat i la protecció del medi ambient.