La campanya de donació de sang del MoraBanc vol passar de les 200 donacions

El proper 9 de març, el Poliesportiu d'Andorra acollirà de dotze del matí a les set de la tarda, la campanya de donació de sang que organitza el BC MoraBanc Andorra juntament amb la Creu Roja Andorrana. L'objectiu de la jornada serà tornar a recollir més de 200 mostres.

La presentació ha anat a càrrec de la ministra de Cultura i Esports, Sílvia Riva; el president de Bàsquet Club Andorra, Gorka Aixàs, i el director de la Creu Roja Andorrana, Jordi Fernández, que ha deixat clar que l'objectiu és "aconseguir més de dues-centes extraccions efectives, essent una mica prudent". En l'acte, tant Aixàs com Fernández i Riva han coincidit en dir que "era una assignatura pendent que tenia el MoraBanc Andorra de fer la campanya de donació de sang en el mateix lloc on es juguen els partits ACB". En aquest sentit, Aixàs també ha reconegut que "el Banc de Sang i Teixits de Catalunya és molt exigent a l'hora de triar el lloc on es porten a terme les extraccions, però al final ho hem aconseguit".

Per la jornada del proper 9 de març, el director de la Creu Roja Andorrana, Jordi Fernández, ha explicat que "habilitarem un total de 15 lliteres i 7 taules d'entrevistes, amb l'objectiu d'intentar que torni a ser un èxit la crida per donar sang".

Riva ha volgut fer la crida perquè la gent participi en aquesta nova jornada de donació de sang. "No dubto que la gent d'Andorra tornarà a donar suport a aquesta crida i la donació de sang organitzada pel MoraBanc Andorra i la Creu Roja serà tot un èxit", ha assegurat.

Anteriorment, la Creu Roja Andorrana i el MoraBanc Andorra ja havien portat a terme diferents accions per donar sang, però sempre havia estat amb la presència de l'autobús a l'exterior del pavelló.