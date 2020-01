La campanya de donació de sang de l’escola andorrana amplia les hores

El proper dimarts 28 de gener a la sala Àgora del comú d'Andorra la Vella es durà a terme la segona edició de la campanya de donació de sang organitzada pels alumnes de primer curs de segona ensenyança de l'escola andorrana d'Encamp, Ordino i Santa Coloma amb col·laboració amb la Creu Roja. Enguany, s'amplia l'horari de donacions i es podran realitzar de les 11 fins a les 20 hores. "Són moltes més hores que l'any passat, que va ser de les 16 a les 20 hores i podrem agafar molts més donants", ha indicat el secretari general de la Creu Roja, Joan Saurí. A més, ha afegit que l'horari més ampli permetrà que no es generin cues i aglomeracions com en l'edició anterior.

En l'organització d'aquesta campanya hi participen al voltant de 320 alumnes de primer curs de segona ensenyança, segons ha explicat la directora de l'escola andorrana, Maite Casals. "Aquest és el producte final d'una unitat de programació on trobem associades les àrees de llengua catalana, de ciències físiques i de la natura, d'educació visual i plàstica i de matemàtiques". Els alumnes porten un total de vuit setmanes treballant amb aquesta unitat en la qual a plàstica han après a dissenyar el cartell, a naturals han estudiat la sang, a català han redactat el text i a matemàtiques estudiaran l'estadística de la campanya, segons han explicat tres alumnes participants. Tal com ha comentat Casals, la campanya té un doble objectiu, ja que per una banda permet als alumnes aplicar al màxim el que han après en una situació real i també pretén conscienciar a la població.

En l'edició anterior hi van participar 192 persones, les quals 170 van ser aptes com a donants i hi va haver 104 donants nous. Aquest any s'espera superar aquesta xifra en la primera campanya de donació de sang del 2020 per part de la Creu Roja, la qual n'organitza un total de quatre. Saurí ha declarat que seran cada tres mesos però no ha pogut confirmar les dates perquè "totes les campanyes que farem seran en llocs més grans, en més hores i més dies" i, per tant, "encara estem acabant de tancar-ho tot". En total, al llarg del 2019, Creu Roja va rebre un total de 1.481 donacions, rècord absolut, ja que va ser la primera vegada que se superaven les 1.000 donacions.

D'altra banda, els alumnes organitzadors han preparat diferents obsequis com clauers, polseres o figures de papiroflèxia per a la gent que vagi a donar sang. A més, oferiran activitats per a la canalla que acompanyi als seus pares a donar sang. En aquest aspecte, Casals ha declarat que els alumnes de les tres escoles es repartiran en franges horàries de dues o tres hores i sempre n'hi haurà al voltant de 80 per oferir aquestes activitats i també per donar acollida a totes aquelles persones que vagin a donar sang.