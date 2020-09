Una campanya de donació marcada per la Covid-19

La crisi sanitària ha impedit que la Creu Roja Andorrana hagi pogut organitzar les campanyes de donació de sang que duu a terme cada any en col·laboració amb el Banc de Sang i Teixits de Catalunya. D'aquesta manera, van haver de suspendre la marató que tenien prevista per a la primavera però la demanda de la gent i el fet de poder garantir que es fes una col·lecta amb totes les garanties sanitàries ha fet que l'ONG hagi impulsat una campanya en què "per primer cop la peculiaritat és que s'ha de fer reserva prèvia" per poder donar sang. La previsió dels organitzadors és que en els tres dies que dura la campanya al Prat del Roure d'Escaldes-Engordany hi prenguin part unes 115 persones diàries, tal com ha detallat el secretari general de la Creu Roja Andorrana, Joan Saurí.

Saurí ha detallat que la ciutadania els demanava quan es faria una campanya de donació de sang. "Hem rebut moltíssimes trucades que demanaven quan la faríem". I per respondre a aquesta demanda s'ha organitzat aquesta acció que s'ha dissenyat seguint les mesures establertes en les campanyes que des de fa sis mesos s'organitzen a Catalunya, tal com ha detallat el doctor Juan Manuel Sánchez, del Banc de Sang i Teixits de Catalunya. La principal mesura és la cita prèvia, ja que d'aquesta manera s'eviten aglomeracions. Sánchez ha detallat que als protocols que ja se segueixen habitualment com per exemple el material d'un sol ús, s'afegeixen d'altres com la presa de la temperatura. També s'han establert circuits per a l'entrada i la sortida, l'ús de la mascareta és obligatori i hi ha gel hidroalcohòlic per als donants. A més, per omplir el qüestionari reben un bolígraf que només fa servir la persona que dona. Sánchez ha concretat que fins a la data no hi hagut cap cas de transmissió sanguínia del coronavirus, i, per tant, no s'ha documentat cap infecció en rebre una donació. A més, ha incidit que dates com el mes de setembre o el gener són "complicades" perquè els estocs es troben en límits més baixos i que, per tant, l'objectiu "és recuperar els estocs perquè estan un pelet baixos". Des del Banc de Sang i Teixits de Catalunya han hagut d'adaptar aquests mesos les campanyes habituals i també adaptar-se a les necessitats dels hospitals. Sánchez es mostra satisfet, però, que el "donant ha respost com sempre ho fa".

Un cop endegada aquesta campanya després de la que es va fer el mes de març ara la voluntat dels organitzadors és poder fer-ne una cap a finals de novembre o principis de desembre, de tal manera que hagin passat els dos mesos necessaris perquè els donants puguin repetir si volen. Evidentment, el fet que no s'hagi pogut organitzar la marató prevista per a aquesta primavera fa que la xifra rècord de 1.000 donants que es va assolir el 2019 aquest any no sigui possible, tal com detalla Saurí, que també assenyala l'impacte que això pot tenir en la captació de nous donants. De totes maneres, un dels voluntaris de la Creu Roja Andorrana que participa en la campanya, Lluís Dejuan, ha assegurat que era curiós que aquest dilluns al matí molts dels que prenien part ho feien per primera vegada. Creu que la gent és conscient que "en moments crítics" com l'actual "s'ha de fer un acte de solidaritat".

D'altra banda, el doctor Sánchez s'ha referit als assajos que s'estan fent amb plasma de persones que han passat la Covid per a la transfusió a malalts. Ha manifestat que el banc de sang català està fent aquesta recuperació de la sang, ja que segons els primers estudis sembla que "podria ser beneficiós" en fases inicials de la malaltia.