Campanya de l’Institut Andorrà de les Dones sobre les violències desapercebudes

Andorra la VellaEn el marc de la commemoració del 25 de novembre, Dia internacional per l’eliminació de la violència contra les dones, l’Institut Andorrà de les Dones inicia una campanya a les xarxes socials per sensibilitzar sobre formes de violència que sovint passen desapercebudes, com són la violència vicària, la psicològica i la de segon ordre. Es tracta de càpsules audiovisuals realitzades amb el suport de l’ENA i d'RTVA que s’aniran difonent a partir de l'11 de novembre i fins al mateix dia 25.

D’altra part, i com a treball intern i de fons, l’Institut Andorrà de les Dones ha promogut la creació d’una taula de treball de professionals de la intervenció en violència de gènere. Es tracta d'un grup multidisciplinari que incorpora els diferents professionals i estaments implicats en l’acompanyament dels casos de violència de gènere, com són el servei d'atenció a les víctimes de violència de gènere, la policia, la batllia, la fiscalia, advocades especialitzades, metges forenses, psicòlogues, mediadores, però també persones en condició de víctima de violència masclista, per abordar la problemàtica de manera transversal i específica i, així, disposar d’una valoració més completa. L’objectiu del grup de treball és avaluar, definir i promoure totes les accions possibles de millora en la detecció, l'atenció, el tractament i l’acompanyament de les víctimes. Aquesta taula té un termini previst de duració limitat en el temps, amb una clara orientació a resultats i a la consecució d’uns objectius concrets que cada estament/professional implicat podrà incorporar internament en el seu procés de treball, segons informen des de l'institut.