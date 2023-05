Campanya de sensibilització per donar visibilitat a la diversitat afectivosexual i de gènere

Andorra la VellaAmb motiu del Dia Internacional contra la lesbofòbia, l'homofòbia, la bifòbia i la transfòbia, l'àrea de Polítiques d'Igualtat del ministeri d'Afers Socials, Joventut i Igualtat del Govern impulsa una campanya de sensibilització amb l'objectiu de donar visibilitat a la diversitat afectivosexual i de gènere, i, alhora, impulsar un coneixement de la realitat actual que viuen les persones LGBTI, amb els obstacles i reptes que encara avui dia es detecten arreu del món.

L'estigma, la violència i la discriminació contra les persones lesbianes, gais, bisexuals, trans i intersexuals contribueixen significativament a la seva exclusió de la societat, trobant-se amb barreres per accedir a serveis bàsics i obstaculitzant el desenvolupament social i econòmic i la defensa dels Drets Humans.

D'aquesta manera, el Govern vol contribuir a conscienciar i sensibilitzar la societat andorrana sobre la plena integració del col·lectiu LGBTI, sumant-se un any més a la commemoració d'aquesta jornada mitjançant diferents iniciatives per donar visibilitat dins l'entorn comunitari. La voluntat és que la societat sigui conscient que tothom pot sumar esforços per promoure'n la visibilitat i acabar així la discriminació cap aquest col·lectiu.

Accions clau per assolir l'objectiu

S'ha preparat i es difondrà d'un cartell sobre l'IDAHOT 2023 amb la frase: '17 de maig, dia internacional contra la LGBTIfòbia', als espais publicitaris de les parades d'autobús repartits a diverses localitzacions del país. La campanya té com a població diana a tota la ciutadania i la difusió es farà tant en l'espai urbà, com en l'entorn virtual a través de les xarxes socials del Govern.

Així mateix, també s'impulsa l'adhesió a la declaració conjunta anual en ocasió del dia internacional contra l'Homofòbia, Bifòbia, i Transfòbia (IDAHOBIT), que es publicarà el 17 de maig, juntament amb 35 ambaixades. Finalment, es projectarà el lema '17-M: Estimant la diversitat LGBTI' als panells lumínics de circulació del país en diferents idiomes.