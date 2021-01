El 31 de gener: data límit per vacunar-se contra la grip

El ministeri de Salut informa aquest dimecres en un comunicat que la campanya de vacunació contra la grip s’allarga fins al dia 31 de gener del 2021 per facilitar la vacunació d’aquelles persones que encara no han pogut rebre la vacuna. La distribució de vacunes a les oficines de farmàcia per a les persones que es volen vacunar i que no fan part dels grups de risc també s'assegura fins a la mateixa data.

Així, es recorda que els majors de 65 anys no necessiten recepta per poder rebre la vacuna, només han de demanar hora a qualsevol dels centres d’atenció primària. La resta de grups de risc, tot i que la vacuna també se’ls administra gratuïtament, han de demanar primer la recepta al seu metge de capçalera. Finalment, aquells que no formen part d’un grup de risc però vulguin accedir a la vacuna han de demanar la recepta al seu metge, comprar la dosi a la farmàcia i posteriorment agafar cita prèvia al CAP per a l’administració.

Fins aquesta setmana s'han administrat un total de 8.350 vacunes des de l'inici de la campanya: 4.580 a majors de 65 anys i 2.800 persones amb alguna patologia prèvia. L'any passat se'n van administrar 6.580 en total.