La campanya de vacunació s'atura temporalment

Andorra la VellaLa campanya de vacunació s'ha aturat durant les darreres vint-i-quatre hores, de manera que es mantenen les 26.414 dosis administrades fins dilluns i des del començament del pla. Durant aquesta setmana s'administraran algunes dosis pendents de persones que no van poder anar a la cita el dia que tenien establert. I caldrà esperar a l'arribada de noves remeses per reprendre el ritme de vacunacions dels darrers dies.

D'altra banda, el Govern informa aquest dimarts que en les darreres hores s'han detectat 41 nous casos de coronavirus a Andorra, amb una xifra total de positius que arriba a les 12.874 persones. Les altes també s'han incrementat en 46, assolint la xifra de 12.285, mentre que les defuncions s'han mantingut en les 123 ja conegudes.

Actualment hi ha 466 casos actius, un menys que aquest dilluns. Quant a la pressió hospitalària, hi ha dos pacients menys –12 en total– que resten ingressats a planta de l’hospital Nostra Senyora de Meritxell i 11 (+1) a la Unitat de Cures Intensives (UCI), set dels quals requereixen ventilació mecànica. A la planta Covid-19 habilitada al Cedre no hi ha cap ingressat.

Finalment, pel que fa a la població escolar, hi ha 30 aules sota vigilància activa –12 total i 18 parcial– i 6 en vigilància passiva.