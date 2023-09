Campanya de vigilància al transport públic de passatgers i menors en l'inici del curs escolar

Andorra la VellaAmb l'arribada del nou curs escolar i amb l'objectiu de conscienciar als pares que porten els seus fills menors a l'escola del correcte transport d'aquests, la policia, dins del pla d'actuació per tal de disminuir l'accidentalitat, iniciarà una campanya temàtica als voltants de les escoles on es detectarà el transport incorrecte dels infants i se sancionaran les conductes imprudents dels seus conductors. Segons informen des del cos d'ordre, als autobusos escolars es procedirà a controlar el fet de deixar en marxa el motor, les inspeccions tècniques, l'estat dels pneumàtics i els passatgers màxims autoritzats i drets.

Així doncs, els agents sancionaran aquells vehicles que estacionin i deixin el motor en marxa per un temps superior als dos minuts, l'ocupació excessiva que superi el nombre de places autoritzades, el transport de menors de 10 anys i d'estatura inferior a 1,50 metres als seients davants i posteriors que no estigui permesa, el transport de persones en espais no previstos o de manera indeguda, no haver passat o no presentar-se la Inspecció Tècnica del Vehicle (ITV) i no dur el distintiu, el fet de circular amb pneumàtics en mal estat.

La campanya s'iniciarà dilluns vinent a les 7 hores i finalitzarà el 29 de setembre a les 19 hores. Des de la policia informen que es dona a conèixer la seva línia d'actuació amb la intenció d'informar al conjunt dels ciutadans.