Un canal de Whatsapp per ser més a prop de la ciutadania

El comú d'Encamp posa en funcionament un nou canal de comunicació al servei de la ciutadania a través de Whatsapp, amb el número de telèfon mòbil +376 653 200. El cònsol menor d'Encamp, Jean Michel Rascagnères, ha assegurat que "la voluntat és utilitzar una eina molt implantada entre la població per fer més fàcil la comunicació i apropar encara més el comú a la ciutadania".

Segons informen des del comú, el nou canal de comunicació es posa en funcionament amb una doble intenció; per una banda, que els ciutadans puguin fer arribar a la corporació comunal suggeriments, incidències, tant en missatges escrits com a través de fotografies, o fins i tot informar-se d'una manera directa d'esdeveniments o altres informacions comunals, i per altra banda, els ciutadans podran rebre informació dels esdeveniments i fets rellevants que siguin d'interès per la ciutadania, guardant el número de telèfon a la llista de contactes i acceptant les condicions d'ús.

El canal de Whatsapp del comú és informatiu i per tant, la tramitació electrònica seguirà sent a través del web. L'aplicació que s'utilitzarà és la que està pensada per a les empreses, i per tant, s'ha fet una adaptació de l'eina per ser utilitzada des del comú; a més, han realitzat una formació als treballadors comunals i han establert els protocols de funcionament tant d'atenció al públic com pel compliment de la llei de protecció de dades.