El canal de YouTube 'Ordino és viu' emetrà les sessions de Consell de Comú en directe

OrdinoEn la sessió de Consell de Comú, tradicional de Sancogesma, s'han aprovat avui a Ordino les últimes juntes i el Consell anterior, sense cap punt extraordinari ni destacat a l'ordre del dia. Des d'avui, les sessions de Consell celebrades a Ordino es retransmetran en directe pel canal de YouTube Ordino és viu. La cònsol major ho ha recordat públicament als consellers presents. El tema més comentat ha estat el pas del Rallye des Princesses, pel poble d'Ordino. A dos quarts de tres de la tarda, ha tingut lloc el reagrupament dels vehicles participants en el ral·li organitzat per l'ACA Club amb Andorra Turisme, al que Ordino ha donat suport. Els cònsols i consellers de Comú s'han desplaçat fins al camp de la Tanada per donar la benvinguda a les pilots que arribaven avui a Andorra des de París.

En la compareixença de premsa, posterior al Consell, s'ha demanat per l'avançament del projecte Grifols, sobre el que majoria i minoria no han fet cap aportació, a l'espera de la reunió prevista per la societat creada. Coma ha explicat que "cal veure si es redefineix el projecte o es manté l'inicial, decisió en qualsevol cas que ha d'analitzar i prendre la societat creada per la multinacional i Andorra Business".