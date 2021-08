Cançons i danses tradicionals en clau clàssica al Museu Casa Rull

Andorra la VellaEl programa de les Nits d'Estiu als Museus tindrà aquest divendres una nova proposta de concert ofert per músics de la Fundació ONCA. En aquest cas anirà a càrrec de dos joves intèrprets integrants de la JONCA: Carlota Franch i Esteve Ticó, que conformen el Duo Ados i que presentaran 'Aires a tradició'.

Aquest duet de corda, compost per un violí −Franch− i una viola −Ticó−, oferirà un programa que mostra les diferents formes de músiques i danses populars transcrites a la música clàssica. Així, els joves músics interpretaran peces d'artistes tan coneguts com Fuchs, Gardel, Piazzola, Bustad, entre altres, en un escenari tan especial com la sala d'actes del Museu Casa Rull.

L'actuació tindrà lloc aquest divendres a les 20 hores. L'assistència és gratuïta, però és necessari fer una reserva prèvia obligatòria al telèfon 836 908, ja que l'aforament és molt limitat.