Canillo crea abonaments de múltiples viatges per als usuaris del bus a demanda

CanilloDesprés d'un període de prova de més de deu mesos, a partir del 31 de gener, l'Uclic, el bus a demanda de Canillo, comença a aplicar les noves tarifes aprovades. El comú ha creat abonaments de múltiples viatges, per adaptar-se a les diferents freqüències d'utilització del bus per part dels usuaris, i per tal que el preu de cada viatge sigui més reduït a mesura que es contractin paquets de més unitats.

El preu del bitllet senzill s'ha establert en un euro. Per als abonaments, el paquet més petit és el de 10 viatges per 8 euros. A més, també hi ha l'opció d'adquirir el de 20 viatges per 15 euros, el de 30 viatges per 20 euros, el de 50 viatges per 30 euros i el de 100 viatges per 50 euros.

Per adquirir els abonaments, cal efectuar la compra a través de la web https://www.e-canillo.com/ticket/ amb pagament a través de targeta bancària. També hi ha l'opció de la compra física dels abonaments al servei de Tràmits del comú. Els infants fins als 12 anys i els majors de 65, mantenen la gratuïtat del servei, i no caldrà que adquireixin prèviament els bitllets, ja que només hauran d'ensenyar, en pujar al bus, un document d'identitat o en el cas dels majors de 65 anys, la Tarja Magna. Els usuaris d'un abonament nacional gaudeixen d'una reducció del 50% en la tarifa total, el mateix descompte que també tenen els posseïdors del Carnet Jove. Un cop fet el pagament, l'usuari rep al correu un codi QR que haurà de presentar en el moment de fer el viatge. Si es tracta d'un abonament, cada vegada que es consumeix un viatge, es rep un missatge amb el nombre de viatges disponibles. Els abonaments no tenen data de caducitat. El bitllet senzill es podrà comprar a la web, però també al mateix bus, fent el pagament en efectiu.

Per fer les reserves dels viatges amb l'Uclic existeixen tres fórmules: d'una banda, a través de l'app, on se selecciona l'hora, així com el lloc de recollida i el destí, i permet fer reserves fins a set dies d'antelació; de l'altra, mitjançant el telèfon 755034, on es fa la reserva directament; i finalment també hi ha l'opció de fer-ho a través de la web https://luclic.e-canillo.com, que funciona de la mateixa manera que l'app. Cal recordar, que l'Uclic funciona de dilluns a diumenge de les 7 a les 21 hores.