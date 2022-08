Canillo, l'única parròquia sense espai destinat a autocaravanes

Andorra la VellaCanillo és l'única parròquia que no compta amb un espai específic destinat a les autocaravanes als aparcaments, segons ha informat RTVA. Es tracta d'una modalitat de turisme que va en auge. Per exemple, a Andorra la Vella, hi ha un espai al Parc Central, on no està permès fer nit. En canvi, a altres parròquies com Encamp o Sant Julià s'ha promogut aquesta mena de turisme i s'han creat zones on poder practicar-lo. No només hi ha diferència entre parròquies en relació amb l'oferta d'espais, sinó també els preus i els serveis que s'ofereixen. De fet, n'hi ha espais on només es pot aparcar i d'altres que ofereixen wifi gratuït, aigua, electricitat i servei d'aigües residuals.