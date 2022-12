Canillo pot assumir 450 vehicles hora a les entrades del poble i hi ha puntes de 800

CanilloEl responsable del departament de Mobilitat, Jaume Bonell, ha indicat que les cues a Canillo s'allargaran durant mesos quan hi hagi acumulació de turistes a la parròquia perquè la xarxa viària no pot assumir el nombre de vehicles que coincideixen en el mateix tram de carretera. Bonell ha destacat que cadascuna de les entrades de Canillo pot absorbir uns 450 vehicles a l'hora i cal tenir en compte que la carretera general és estreta per la composició urbanística del centre urbà. L'augment de visitants que transiten pel poble que ha experimentat Canillo, com per exemple pel Pont Tibetà o per l'augment de població, provoca que hi hagi sovint trams horaris on s'acumulen fins a 800 vehicles en qualsevol de les dues entrades. La xarxa és impossible que els gestioni i es formen cues fins que el nus s'acaba desfent.

Bonell, en una entrevista a Ràdio Nacional, ha destacat que no hi ha solucions miracle a curt termini. Accions, com havia apuntat el cònsol Francesc Camp, com reduir els passos de vianants poden ajudar, però no solucionaran el problema. "Durant el Nadal o els caps de setmana les cues es repetiran i a curt termini l'únic que podem fer és informar i optimitzar per intentar reduir la tensió", ha comentat Bonell. El cap de Mobilitat ha recordat que Grandvalira pot tenir a la Vall Oriental fins a 28 o 29.000 esquiadors en un dia. I una part important pugen i baixen des de la Vall Central creant un volum de trànsit molt més gran que la capacitat de la via.