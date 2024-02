Canòlic Mingorance relleva Anna Estragués com a presidenta del Tribunal de Corts

Andorra la VellaCanòlic Mingorance ha estat nomenada com a presidenta del Tribunal de Corts i rellevarà Anna Estragués, tal com s’ha publicat aquest dimecres el BOPA. Segons recull RTVA, Mingorance era l’única aspirant que es va presentar a la primera convocatòria per ocupar el lloc de Pere Pastor al Tribunal Europeu dels Drets Humans. Són necessaris tres candidats i aquest divendres finalitza el termini per presentar-se. El nomenament per presidir el Tribunal de Corts entrarà en vigor aquest dijous.