El cant d'ànims que s'ha fet viral

Més de 50 artistes espanyols han posat veu i so a una renovada versió de ' Resistiré', el clàssic del Duo Dinámico, que ha sonat a molts balcons durant els dies del confinament tant a Espanya com al Principat. La iniciativa de l'emissora de ràdio, Cadena 100 i del productor Pablo Cebrián, servirà per animar la campanya per recollida de fons de Càritas Espanya.