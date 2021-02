Canvis en la circulació fins al juny per la reforma de l’avinguda d’Enclar

Andorra la VellaL’inici dels treballs d’embelliment i pacificació del tram de 600 metres de l’avinguda d’Enclar situat entre la nova rambla de la Margineda i l’Espai Columba implicarà canvis en la circulació a partir del proper dimarts 16 de febrer.

El trànsit que es dirigeixi a Andorra la Vella ho haurà de fer a través de la CG1 a partir de la rotonda de la Margineda (popularment coneguda com el cacauet), i no per l’avinguda d’Enclar (la via interior on s’ha construït recentment un ampli passeig). Aquest accés estarà restringit als veïns.

La circulació en sentit sud (Andorra la Vella-Sant Julià de Lòria) no patirà afectacions: es mantindrà pels dos accessos habituals, és a dir, tant per la CG1 com per l’avinguda d’Enclar. Es permetrà l’accés per l’avinguda d’Enclar als vehicles que es dirigeixin des de la rotonda de la Margineda fins al carrer de les Escoles de Santa Coloma. En canvi, l’accés al col·legi Janer per al trànsit provinent de Sant Julià de Lòria s’haurà d’efectuar per la CG1 i girant a l’esquerra a la rotonda de Prat Salit.

Les obres comencen durant la setmana de vacances escolars de Carnaval per minimitzar l’afectació del trànsit rodat i acostumar els usuaris a les noves rutes.

La remodelació de la rambla d’Enclar és un projecte urbanístic que el comú va decidir anticipar amb l’objectiu de reactivar l’economia després de l’aturada a causa de la crisi sanitària. El projecte va en la línia de pacificació dels espais públics per oferir més espai al vianant i preveu l’ampliació de les voravies, l’adequació d’un carril bici i mesures per reduir la velocitat dels vehicles a la zona, com carrils de circulació de 3 metres d’amplada i passos de vianants amb elevacions.

Els treballs d’embelliment i pacificació de l’avinguda d’Enclar entre la nova rambla de la Margineda i l’Espai Columba començaran el proper dimarts 16 de febrer i duraran quatre mesos. La reforma s’ha adjudicat a Treballs Públics Comesa per un import de 590.638 euros.