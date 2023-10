El Cap de Govern afirma que el multifuncional és una infraestructura "necessària"

Andorra la Vella El tret de sortida a la 44a edició de la Fira d'Andorra la Vella ha servit per tornar a posar sobre la taula la necessitat que el país compti amb un multifuncional. Tal com ha reivindicat el cònsol major d'Andorra la Vella, David Astrié, aquesta infraestructura és necessària per encabir esdeveniments com la fira però també d'altres.

El cap de Govern, Xavier Espot, ha manifestat que per al Govern és una infraestructura "necessària i prioritària" sempre i quan, però, es compti amb els diners necessaris per "tirar-la endavant".