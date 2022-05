Capbussa't en la moda de bany

Si fa uns dies us presentàvem la nova proposta femenina de vestits de bany de Pyrénées Andorra , avui és el torn dels homes. Perquè ells també volen vestir i amb estil a la platja i la piscina, i perquè durant els darrers anys, les col·leccions d'estiu per a home s'han tornat més atrevides, fent un esforç per equiparar-les a les femenines.

A la planta baixa de Pyrénées Andorra no només trobaràs banyadors per a tota la família, podràs fer el 'pack' complet amb tovalloles i xancletes a conjunt. Capbussa't ja en l'estiu i fes una ullada a les noves propostes.