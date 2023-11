La capital destina 63.000 euros a promocionar el Poblet de Nadal

Andorra la VellaEl comú d'Andorra la Vella destinarà una mica més de 63.000 euros a la campanya de promoció del Poblet de Nadal en els mitjans estrangers i també en suports físics al país. Es tracta d'un import en la línia del que s'ha destinat en publicitat en anys anteriors, segons informen des de la corporació comunal. D'aquesta manera, tal com surt publicat aquest dimecres al Butlletí Oficial del Principat d'Andorra (BOPA) l'import més important, de 29.962 euros, és el que va destinat a la promoció a TV3.

També es destina 15.025 euros a fer promoció del Poblet de Nadal a TeleMadrid, À punt i Aragón TV, amb la voluntat de presentar aquesta proposta en destinacions com Madrid, la Comunitat Valenciana i l'Aragó. Altres 7.723 euros són per a la revista 'Sortida', RAC1, Europa FM, Pròxima FM i Ràdio Valira. També es promocionarà la cita a la pantalla led gegant que hi ha a l'edifici de Casa Bergé de l'avinguda Carlemany, que tindrà un cost de 2.090 euros. Els busos de Directbus també lluiran publicitat i a aquest objecte es destina 2.764 euros. La promoció a la revista Cap Catalogne tindrà un cost de 1.400 euros; 2.000 la publicitat a la revista 'Què fem?'; 1.933 al diari digital La Ciutat i 328 euros és el que costarà la promoció a Reclam Magazine.

El Poblet de Nadal s'inaugurarà el 24 de novembre i a més de les tradicionals paradetes a la plaça del Poble hi haurà novament propostes com el carrusel. Precisament, aquest dimecres surt també publicada al BOPA l'adjudicació de la instal·lació d'aquesta atracció, per un import de 30.600 euros, a Gatzara Espectacles. El carrusel en si tindrà un cost de 23.500 euros i el subministrament i la gestió del personal sumen 7.100 euros. En el mateix edicte consta que les entrades d'aquesta atracció seran de dos euros per viatge i que la seva instal·lació s'allargarà fins al 7 de gener.