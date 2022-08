La capital ofereix un lloc de professor de l'Institut de Música

Andorra la VellaA través del Butlletí Oficial del Principat d'Andorra (BOPA), el comú d'Andorra la Vella ha publicat un edicte en el qual s'ofereix un lloc de treball de professor per a les activitats del curs escolar 2022-2023 de l’Institut de Música. Per presentar-se al procés de selecció cal que els aspirants es descarreguin les bases de la convocatòria i la sol·licitud a la pàgina web del Comú d’Andorra la Vella o recullin aquesta documentació al Departament de Recursos Humans del Comú d’Andorra la Vella, situat a l’Edifici Administratiu Comunal, al c/ Prat de la Creu, núm. 70-76, i enviar-la al correu electrònic especificat a les bases o retornar-la a aquest mateix departament, degudament formalitzada i adjuntant-hi tota la documentació que s’especifica a les bases.