Les capses de torrons i mel Alemany assoleixen una recaptació de 2.850 euros

Els grans magatzems Pyrénées han acollit aquest dijous el lliurament de la donació per valor de 2.850 euros a la Fundació Nostra Senyora de Meritxell de les vendes de les capses de torrons i mel Alemany. La comercialització que Pyrénées ha dut a terme del producte durant les festes de Nadal ha estat clau per tal d'assolir aquesta xifra, que tal com ha explicat Maria Pilar Díez, presidenta de la Fundació Privada Nostra Senyora de Meritxell, "ha superat totes les nostres expectatives inicials". Per la seva banda, Ronald Cabrera, director de Màrqueting del Grup Pyrénées, ha assenyalat que la recaptació "ha estat una sorpresa per a tots", i ha animat a fer que aquest tipus d'iniciatives se segueixin repetint, ressaltant que des del grup "estem bolcats en qualsevol classe d'acte solidari".

Guillermo Cervera, conservador i director artístic del Museu Carmen Thyssen Andorra, entitat que també ha col·laborat en la venda de capses, ha agraït a torrons Alemany el fet d'haver dut a terme una línia solidària de productes d'alimentació. Cervera ha explicat que des del Museu Carmen Thyssen Andorra sempre recolzen aquests projectes de caràcter social. També ha explicat com s'ha desenvolupat la fabricació de la caixa, que pel que fa a la decoració ha estat realitzada per alumnes de la Fundació Nostra Senyora de Meritxell, i posteriorment, el Museu Carmen Thyssen Andorra es va encarregar de fer una preselecció de la portada guanyadora.

Respecte a la finalitat de la recaptació, ha anunciat Díez, "encara està per decidir", assegurant però que seran "els alumnes els que decidiran en què els agradaria gastar aquests diners". Díez, a banda, ha fet especial èmfasi en la dificultat que té la fundació alhora de recaptar fons per causes solidàries, per la qual cosa ha agraït al Grup Pyrénées, al Museu Carmen Thyssen Andorra i a torrons i mel Alemany una iniciativa "que ha estat tot un èxit".