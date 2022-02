De cara a la galeria

La tragèdia de la guerra ha tornat. Bé, millor dit i m'autoesmeno, la tragèdia de la guerra ha tornat a afectar a occident, perquè anar-se'n, no se n'ha anat mai. Que els ho preguntin als habitants de la regió del Donbass. I precisament, en aquest marc, han començat a aparèixer veus que demanen que s'expulsi a tots els equips russos de les competicions europees d'esport. Clubs, institucions privades, que en gran part de les seves plantilles no es veuen confirmades per jugadors russos.

I la pregunta que em faig és, amb el panorama que tenim, el que hem de pensar és en obligar a retirar equips de les competicions? O el que cal fer és, el que algunes organitzacions sensates com l'Eurolliga estan fent que és suspendre els partits que s'havien de disputar en sol rus, i buscar un territori sense perill, es parla de Sèrbia, com a seu per aquests equips. Perquè, siguem sincers, de què serveix fer retirar els equips russos? Mediàticament, només tenen impacte al seu país, i és evident que les intencions de Putin no es veuran pas afectades perquè el CSKA de Moscou no disputi l'Eurolliga, o la temporada vinent el Zenit de Sant Petersburg quedi fora de la Lliga Europa.

Per contra, el que sí que pot tenir molta més força és aprofitar la visualització que té l'esport per exercir pressió a nivell internacional. Però clar, per això cal institucions que siguin valentes, i no pas el que va obligar la UEFA ahir, on en la realització dels partits de l'Europa League va impedir que es mostressin els missatges de "No a la Guerra" i les banderes d'Ucraïna. En canvi, sí que és encertada la retirada de l'organització de la final de la Champions League, que s'havia de disputar a Sant Petersburg.

No s'ha de perdre mai de vista la força mediàtica que té l'esport. I que esportistes es solidaritzin amb Ucraïna i demanin la fi de les hostilitats és un gest que els lloa, perquè estem molt acostumats a veure com aquests no s'acostumen a mullar. Però, dit això, el món occidental en general i el de l'esport en particular, viu en una hipocresia permanent quan en menys de 24 hores del conflicte a Ucraïna s'han llençat missatges, emprès accions, ajornat partits i cercat seus neutrals, però en canvi, hi ha equips com el Shaktar Donetsk que d'ençà que va esclatar el conflicte al Donbass no pot jugar a la seva ciutat, en l'espectacular Donbass Arena, que ha rebut impactes de bombes. O el Qarabaqh, que pel conflicte entre Azerbadjan i Armènia es veu obligat a jugar a Bakú des del 1993. Però ja ho sabem, en aquest món hi ha guerres de primera i guerres de segona.