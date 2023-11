Els carburants és l'únic sector més barat respecte fa un any

Andorra la VellaEls importadors de carburants a Andorra defensen la seva posició com l’únic sector que ha experimentat una baixada significativa en els preus en l’últim any. Amb una disminució del 20% en els preus del combustible per a vehicles i del 26% en els preus del combustible de calefacció, el sector destaca la seva adaptabilitat davant les fluctuacions del mercat.

Aquesta baixada en els preus dels carburants ha tingut un impacte en l’Índex de Preus al Consum (IPC) d’Andorra, que va experimentar una baixada de mig punt a l’octubre, situant-se en un 5,6%.Tal com ha informat RTVA, l’Associació d’Importadors i Distribuïdors atribueix aquesta moderació dels preus a la progressiva davallada de les tarifes, especialment des de mitjan any passat, coincidint amb els primers mesos de la Guerra d’Ucraïna.

David Porqueres, president de l’Associació d’Importadors i Distribuïdors de Carburants, destaca que actualment els preus de la locomoció estan un 20% per sota dels de fa un any, i els de la calefacció un 26% més baixos. A més, enfatitza que el seu sector és l’únic que ha reduït els preus en comparació amb altres àrees econòmiques.