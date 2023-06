Càritas atén 1.301 persones el 2022 i clama per la promoció de més habitatges socials

Andorra la VellaCàritas Andorrana va atendre durant el 2022 un total de 1.301 persones, fet que va representar que l'entitat destinés més de mig milió d'euros als diferents programes d'acció social que té en marxa amb la voluntat d'atendre, acompanyar i donar suport a les persones vulnerables. Així ho han posat en relleu aquest dilluns el president i la coordinadora de Càritas Andorrana, Amadeu Rocamora i Txiqui Bruna, durant la presentació de la memòria anual del 2022 en una roda de premsa que també ha servit per fer un clam per a la construcció de més habitatges socials i a preu assequible. "A nivell nacional som conscients que el problema principal de la pobresa a Andorra és el tema de l'habitatge", ha manifestat Rocamora.

Des de l'entitat s'ha constatat que moltes persones, malgrat tenir feina i un salari fix, no han pogut fer front al pagament del lloguer dels seus habitatges. De fet, han assegurat que històricament s'ha hagut de prestar ajuda a persones en temes com l'alimentació per tal que puguin estalviar i destinar aquests diners al lloguer. Així mateix, i malgrat que Rocamora no ha volgut determinar si el Govern ha fet tard o no en la creació d'habitatges socials i a preu assequible, s'ha felicitat que finalment s'estigui posant fil a l'agulla, tot i que ha afegit que si aquestes accions s'haguessin posat en marxa amb anterioritat, potser la situació no seria tan greu ara. Del total de persones ateses el 2022, el 8% presentaven situacions de precarietat relacionades amb l'habitatge.