Andorra la VellaEl Consell de Ministres ha aprovat aquest dimecres el carnet de cribratges per a esportistes menors. “Amb l'objectiu d'afavorir que les competicions esportives es puguin dur a terme amb les màximes garanties de seguretat” -ha dit Benazet- l'executiu organitzarà uns programes de cribratge setmanals amb test ràpid d'antígens. En el cas dels menors, per poder verificar la participació en aquests programes de cribratges per part de les entitats esportives, es posarà a la seva disposició el carnet de cribratges. Serà un document que servirà perquè aquestes entitats tinguin un control del cribratge dels seus esportistes menors d'edat en el moment de la competició. Se segellarà cada vegada que el menor es faci un cribratge organitzat tant des d'Educació com des d'Esports. Així, es comprovarà fàcilment que l'esportista ha estat testat durant la setmana prèvia a l'esdeveniment.

Els punts de recollida d'aquests carnets seran el Centre de Tecnificació Esportiva d'Ordino (CTEO) i el Poliesportiu d'Andorra. Les federacions seran les responsables de gestionar que els carnets arribin a les entitats afiliades. La recollida dels documents serà a partir del 6 d'abril i l'inici del control de cribratges a través del carnet començarà el 12 d'abril.