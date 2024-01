Carrefour deixarà de vendre els productes de Pepsi i Lay's també a Andorra

Andorra la VellaEls supermercats Carrefour deixaran de vendre productes de la multinacional estatunidenca PepsiCo, entre les marques de la qual estan els refrescos Pepsi, les patates Lay's o els aperitius Doritos, després d'afirmar que la companyia ha repercutit "augments inacceptables" en els seus preus. La mesura afecta a les botigues Carrefour de França, Espanya, Bèlgica, Itàlia i Andorra. Els múltiples establiments Carrefour del Principat depenen de dos centrals diferents. Els supermercats com el d'Andorra 2000 o Epizen reben els subministraments de França, mentre que els Carrefour express de les benzineres ho fan de la central d'Espanya.

Carrefour ha començat a col·locar cartells explicatius en els lineals dels seus establiments a França i s'espera que pròximament faci el propi a Espanya, Itàlia, Bèlgica i Andorra. La mesura de Carrefour afecta a més de 9.000 botigues, equivalent dos terços de les 14.348 botigues que el detallista té a tot el món, segons el seu informe anual de 2022.

"Hem mantingut converses amb Carrefour durant molts mesos i continuarem treballant de bona fe per a garantir la disponibilitat dels nostres productes", ha respost PepsiCo en un comunicat. De moment, Carrefour no ha aclarit si els productes que ara manté a la venda es retiraran o senzillament no es reposaran una vegada s'esgotin. La companyia nord-americana ja va advertir a l'octubre que tenia previstos increments "modestos" dels preus enguany. En aquest sentit, PepsiCo va revisar a l'alça tres vegades les seves previsions d'ingressos en 2023 gràcies a les pujades de preus escomeses i que no van afectar la demanda dels seus articles.