El carrer de Sant Andreu serà de doble sentit per afavorir l'accés a l'hospital i a Escaldes

Andorra la VellaTal dia com avui de fa 10 anys, el 15 de juliol de 2012, va ser notícia...

El comú d'Andorra la Vella ha informat, aquest diumenge, de la modificació de la circulació que hi haurà a partir d'aquest dilluns. El carrer de Sant Andreu, que va des del carrer de la Creu Grossa fins a l'Hospital Nostra Senyora de Meritxell passarà a ser de doble sentit per afavorir que els particulars tinguin un millor accés al Servei d'Urgències de l'hospital, i per facilitar l'accés a la parròquia d'Escaldes des del centre de la capital.

A partir d'aquest dilluns 16 de juliol, el carrer de Sant Andreu serà de doble sentit de circulació, exceptuant els vehicles de més de 3,5 tones. Fins ara el carril dret en direcció Escaldes - Engordany d'aquest carrer estava restringit a les ambulàncies, els vehicles del Servei d'Incendis i Salvament i als taxis, però ara s'obrirà a la resta de vehicles, amb una limitació de 20 quilòmetres per hora.

A més de facilitar l'accés dels usuaris al Servei d'Urgències de l'hospital, el doble sentit d'aquest carrer permetrà accedir directament a l'avinguda Fiter i Rossell gràcies al carrer dels Escalls que els uneix. D'aquesta manera s'afavorirà el trànsit des del centre de la capital.

La modificació dels sentits de circulació ha comportat que el Servei de Circulació Comunal hagi efectuat en aquest tram la instal·lació de fitons de delimitació a la mitjana de la via per evitar l’estacionament de cotxes als laterals i, conseqüentment, per oferir una seguretat suplementària, essencialment als vehicles d’emergències. També han modificat la senyalització horitzontal i s'han instal·lat nous senyals verticals.