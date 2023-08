La carretera entre Adrall i Andorra no es tancarà malgrat la caiguda de la teulada

Andorra la VellaLa caiguda de la teulada d'un edifici d'Adrall damunt de la C-14 provocava un doble problema. A banda del col·lapse per anar i venir d'Andorra i/o la Seu que ha tingut lloc durant la tarda, també hi havia un risc molt més gran. Es dubtava de si després de la teulada, el pròxim que cauria damunt de la carretera seria l'edifici sencer. Això hauria suposat una obra amb una afectació molt important i de diferents dies a la C-14 perquè s'hauria de demolir.

La caiguda de la teulada ha deixat a la vista l'estructura de l'edifici, però tot i així els tècnics garanteixen que no s'esfondrarà. Fins el lloc dels fets s'hi han desplaçat tres dotacions dels Bombers, amb la presència d'agents del Grup d'Estructures Col·lapsades. Aquests experts han analitzat l'edifici, conjuntament amb el tècnic competent de l'Ajuntament de Ribera d'Urgellet, i han conclòs que no hi havia perill estructural d'esfondrament per a la resta de l'edificació, malgrat que l'estructura ha quedat a la vista.

Amb aquest dictamen la carretera quedarà oberta, més enllà de les accions que es puguin fer des de Ribera d'Urgellet per apuntalar l'edifici i prendre les mesures perquè no hi hagi més incidents.