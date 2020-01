El 74% de les carreteres generals estan controlades per radars

Els dos radars de l'avinguda Salou, un al costat de l'estadi comunal Joan Samarra i l'altre a la zona de Les Costes, col·locats l'estiu passat "estan donant un bon resultat", apunta el director de Mobilitat Jaume Bonell. Els ginys van instal·lar-se després de diversos accidents en un curt termini de temps i en constatar "un excés de velocitat" en els vehicles. Andorra és l'únic país que compta amb unes ràtios de control de velocitat de 7,4 per cada 10 km a les carreteres generals, fet que Bonell explica a causa de la "petitesa del país, que ens permet poder tenir-ho tot molt parametritzat". Des del departament de Mobilitat apunten als controls de velocitat com una de les raons de la reducció dels accidents mortals de trànsit, que van passar de sis víctimes al 2018 a dos al 2019.

Tant la policia com Mobilitat consideren que els trams sensiblement afectats per un índex d'accidentalitat estan vigilats. Amb tot, no només els radars eviten els accidents, sinó que també és necessària una acció pedagògica perquè "no s'ha de reduir la velocitat només on hi ha una estació de control de velocitat", afirma Bonell, sinó que "la velocitat ha d'estar sempre adaptada al marc normatiu de la carretera". Conductes que resulten d'un excés de confiança per part de les persones que condueixen i que actualment s'intenten corregir a través de les campanyes de la policia, que van unides a controls policials i a sancions. "La velocitat i els excessos es penalitzen en forma d'accidents", apunta el director de Mobilitat, sobretot tenint en compte que "a un accident sempre hi ha una víctima col·lateral que és la que circula en sentit contrari".

Ferm humit i baixes temperatures

Els radars, en canvi, no van poder evitar els quatre accidents que es van produir al túnel de la Tàpia a principis d'any. Tal com demostren les dades de Mobilitat, que el ministre de Justícia i Interior, Josep Maria Rossell, ja va posar sobre la taula durant una sessió parlamentària al Consell General, dels 48 milions de vehicles que han circulat per la infraestructura en els set anys passat, s'han registrat un total de 22 accidents. "Són uns percentatges gairebé irrellevants d'accidentalitat", constata el director de Mobilitat, que atribueix al ferm humit i les baixes temperatures tres dels quatre sinistres. El darrer, apunta, va ser un accident per abast, on el vehicle va picar contra el del davant en no veure que s'havia alentit el trànsit.

Mobilitat treballa en la revisió dels protocols d' inspecció de túnels, tal com obliga l'Organització Mundial de la Carretera i després de comprovar que, amb els avenços en el sector tecnològic, s'han quedat "una mica antics". L' adaptació de la normativa a la tecnologia existent ja està gairebé a punt per ser validada pel comitè de túnels, format per persones d'àmbit tècnic. Després, passaria per la taula del consell de ministres fins a ser publicada al BOPA.