Un carro ple de solidaritat

"Hi ha hagut gent que ha anat expressament al supermercat, ha omplert fins a dalt el carro i l'ha entregat als voluntaris". Aquest és un dels molts exemples solidaris que el director de la Creu Roja Andorrana, Jordi Fernández, ha relatat aquest diumenge per descriure l'enorme implicació que la ciutadania ha tingut amb aquest recapte d'aliments. "La gent està molt conscienciada amb la difícil situació que alguns estan passant amb la pandèmia i s'ha fet evident amb gestos com aquest, que no ha estat d'una sola persona com si fos una anècdota, ha sigut el cas de molta gent", ha afegit.

L'acció, amb vocació de donar continuïtat al servei de distribució alimentària generat per la recent crisi sanitària, s'ha dut a terme durant el cap de setmana i fins al migdia havia recollit més de 8.300 quilos d'aliments. "Al juny vam arribar gairebé als 8.500 quilos, i tal com va el ritme de la col·lecta, segur que superarem la xifra anterior", ha previst Fernández, que s'ha mostrat molt satisfet. Gràcies a la col·laboració de divuit supermercats i de la implicació de 120 voluntaris repartits arreu del país, s'ha pogut fer la recollida a totes les parròquies i també al Pas de la Casa.

La població ha respost a la crida que l'entitat va fer aquesta setmana per disposar de productes diversos com olis, conserves, aliments per a infants i nadons, productes d'higiene personal i de neteja de la llar, que aniran destinats a les famílies i persones més vulnerables. "El suport de la població ha estat brutal", tal com ha descrit el màxim responsable de la Creu Roja Andorrana.

L'entitat disposa des de l'estiu d'una botiga solidària situada al costat mateix de la seu social (avinguda de Santa Coloma, 41–45, d'Andorra la Vella), que serà el punt d'emmagatzematge i de repartiment de les donacions. De fet, tres equips de voluntaris logístics han estat recollint i traslladant durant tot el cap de setmana les donacions a l'espai de Creu Roja Solidària, i un tercer equip l'ha anat rebent per fer l'inventari.

Ara, la distribució dels articles donats durant la campanya es farà en un primer moment mitjançant les xarxes de suport social de cada parròquia. Els particulars i les famílies que ho necessitin podran desplaçar-se directament a la seu social de la Creu Roja Andorrana, en els horaris habituals d'obertura per poder-se acollir a la campanya i expressar les seves necessitats. Aquest és el segon recapte d'aliments i productes que la Creu Roja Andorrana organitza enguany després de la primera a l'estiu.