Una sola carrossa per als tres Reis d'Orient a Andorra la Vella

Els tres Reis d'Orient desfilaran el dimarts dia 5 de gener a Andorra la Vella en una sola carrossa i passant per la majoria de carrers de la parròquia. Així, faran un total de 25 quilòmetres per la gran majoria de punts d’Andorra la Vella, Santa Coloma i la Margineda a excepció de la part per a vianants de l’avinguda Meritxell, ja que tal com ha explicat la cònsol major, Conxita Marsol, s’ha volgut evitar aglomeracions.

“Els reis no volen posar en perill cap infant de la parròquia, no volen grans carrosses ni molta gent al seu costat”, ha destacat Marsol, afegint que malgrat això, s’ha apostat perquè puguin passar pel major nombre possible de carrers de la parròquia, perquè els infants els puguin veure des dels seus balcons o des del seu carrer, sense haver-se de desplaçar. Tampoc no es llençaran caramels però en contrapartida els infants rebran una carta amb una invitació per poder gaudir de les atraccions que hi ha a l’espai de l’antiga caserna dels bombers: el trenet i l’arbre de Nadal. Aquest passi gratuït serà per a infants d’1 a 12 anys i a més des del comú s’ha optat per allargar aquestes atraccions fins a finals de gener perquè així tinguin temps de gaudir-ne sense aglomeracions. En total, ha manifestat Marsol, s’enviaran 2.000 cartes d’invitació.

Al seu torn, el conseller de Cultura i Promoció Turística, Miquel Canturri, ha manifestat que els 25 quilòmetres de recorregut arrencaran a dos quarts de cinc de la tarda des de la plaça Guillemó, d’on els reis sortiran cap a Ciutat de Valls, l’avinguda Santa Coloma i fins al poble de la Margineda. En un segon tram, a partir de les sis de la tarda, recorreran l’avinguda d’Enclar, l’avinguda Santa Coloma, Prada Motxilla, Prada Casadet i Prat de la Creu; i el tercer tram, a partir de les set de la tarda, recorrerà Prada Ramon, doctor Mitjavila i la part alta de Meritxell fins a la plaça Guillemó. Canturri ha fet una crida a les famílies a veure els reis des de casa o, si no és possible, des del carrer on visquin, per evitar “acumulacions de gent i també desplaçaments”. També ha explicat que els tres reis faran arribar uns dies abans un vídeo que es distribuirà per diferents canals, perquè els infants sàpiguen que estan fent els preparatius per fer-los arribar els regals.

651x366 Una sola carrossa per als tres Reis d'Orient a Andorra la Vella Una sola carrossa per als tres Reis d'Orient a Andorra la Vella

Marsol ha manifestat que la cavalcada entesa com es feia altres anys es va veure que era “inviable” i que també s’ha descartat fer una sola carrossa conjunta amb Escaldes-Engordany ja que el recorregut hagués estat “massa llarg”.

Mercat de Nadal

D’altra banda, i pel que fa al mercat de Nadal que aquest diumenge va tancar portes, Marsol ha manifestat que la valoració que en fan tant el comú com els paradistes és “positiva” i ha defensat que s’ha demostrat que ha estat “una decisió encertada” per aportar animació si més no a la gent del país tenint en compte que aquest any la cita no ha pogut comptar amb l’afluència de turistes. La cònsol major ha destacat que els paradistes han valorat “l’oportunitat d’exposar el seu producte i vendre”, i ha afegit que hi ha hagut caps de setmana de “molta animació”. D’aquesta manera, ha defensat que ha estat positiu apostar per aquesta activitat tenint en compte que al llarg de l’any s’han suspès la resta d’actes populars.