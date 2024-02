El cas de 14 empleats argentins a Andorra que vivien a un pìs de 3 habitacions a la Seu

Andorra la VellaGovern investigarà si una cinquantena de treballadors argentins han estat objecte d'abusos laborals per part d'una empresa de recursos humans que contracta per al sector de la construcció a Andorra. Així ho ha explicat el responsable d'Argentinos en Andorra Richie Ponce. Tot i que no s'han rebut denúncies, el departament de Treball farà una recerca per esbrinar si han tingut lloc els fraus que Ponce ha posat damunt de la taula. Les irregularitats serien en els contractes, la falta de permisos de treball, el cobrament en negre i problemes amb la documentació que acredita els pagaments.

Un dels exemples que ha posat Ponce, que ja va denunciar aquests fets en una entrevista prèvia publicada recentment. El forat legal amb el qual s'estaria cometent el frau arriba pel nou permís de persones desplaçades que es va fer per solucionar els problemes per aconseguir treballadors de la construcció. Amb aquesta via s'han portat treballadors a viure a la Seu en condicions indignes. Concretament, segons Ponce, s'està fent viure a catorze persones a la Seu en un pis de tres habitacions. I no disposen de la cobertura de Seguretat Social.

Segons Ponce, els treballadors no han denunciat els fets per la por a ser acomiadats i retornats a l'Argentina.