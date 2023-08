Cas omís als missatges SMS d'Andorra Telecom que informen d'un codi de validació

Andorra la VellaAndorra Telecom ha informat aquest dissabte al matí a través de les xarxes socials que cal fer cas omís dels missatges SMS que estan rebent alguns usuaris on s'informa d'un codi de validació per accedir a l'aplicació d'Andorra Telecom. Des de la parapública s'ha notificat que s'està treballant per a resoldre aquest problema "al més aviat possible, ja que en alguns casos no podeu accedir a l'aplicació".