Primer cas positiu en coronavirus al país

Les autoritats sanitàries confirmen que les analítiques del pacient de 20 anys ingressat a l’hospital Nostra Senyora de Meritxell per una sospita de coronavirus han resultat positives. El jove resident, que havia estat a Milà, va ser ingressat a l’hospital dissabte i es tracta així del primer cas confirmat al país, tot i que presenta una afectació lleu.

Seguint els protocols establerts per fer front a aquesta malaltia, el noi restarà a l’hospital fins que no s’obtinguin dos resultats analítics negatius en un període de 24-48 hores. Els protocols també estableixen que es monitoritzi el seu entorn més proper. Per la seva banda, el ministeri de Salut recomana no viatjar a les zones amb més presència de la malaltia com són la Xina, el Japó, Singapur, l’Iran, Corea del Sud i les quatre regions d’Itàlia. A més, també manifesta la necessitat de posar-se en contacte amb el telèfon d’emergències consulars del ministeri d’Exteriors si es prové d’algun d’aquests territoris, i si es té qualsevol tipus de simptomatologia cal trucar a telèfon 116, indica el Govern en un comunicat. També s’insisteix a aquells ciutadans que tinguin previst un viatge proper que s’inscriguin al registre de viatges disponible al web d’exteriors.ad.

Els protocols i les recomanacions, establerts pel Consell Assessor sobre la Patologia Infecciosa, el grup d’Infeccions nosocomials del SAAS i tècniques de l’àrea de Prevenció, Promoció i Vigilància de la Salut, són dinàmics i s’actualitzen de manera constant, i es poden consular al següent enllaç: https://bit.ly/2HXGPmW

A hores d’ara no hi ha cap altre pacient pendent de diagnòstic. Les autoritats sanitàries van posar dissabte sota observació domiciliària a dues ciutadanes que van coincidir en un avió amb un afectat per coronavirus recentment diagnosticat. Així des de Salut, davant el risc lleu d’exposició al virus, i com a mesura d’extrema prudència, es va acordar amb les dues dones que romanguin a casa durant els pròxims dies i que segueixin les recomanacions preventives que dicten els protocols.