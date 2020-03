Per fi a casa

Les dues andorranes de viatge a l’arxipèlag de les Maldives finalment han pogut tornar a Andorra sense més complicacions que llargues escales a Moscou i Madrid, abans no hagin aterrat a Barcelona. Ha estat un viatge més llarg del que hauria estat en condicions habituals i que afortunadament ha anat bé.

La Mireia i l’Alícia, que es trobaven amb un grup de turistes a l’illa de Malé, han patit des de la distància les mesures de restricció de moviments aplicades per nombrosos països arran de la crisi de la Covid-19.

Finalment han pogut volar de la capital de les Maldives fins a Moscou. Allà els han trobat lloc en un vol fins a Barcelona que no han pogut agafar a causa dels controls preventius i de seguretat. Hi havia una alternativa, volar via París, però no els ha estat possible ja que el vol només era accessible per persones amb passaport francès. Després d’una nit sencera a l’aeroport de Moscou, les gestions amb l’agència de viatges han donat resultat. Les han recol·locat en un vol des de la capital russa fins a Madrid, i d’allà en un altre vol –després de més de sis hores a l’aeroport- fins a Barcelona.

Arribades a la capital catalana, han pogut agafar un cotxe i tornar a Andorra, on finalment s’han pogut retrobar amb les seves famílies. La Mireia, que es llevadora, espera reincorporar-se el més aviat possible a la feina per ajudar als companys i companyes dels serveis sanitaris en la lluita contra la propagació de la Covid-19.