Casal assegura que l'administració treballa perquè es quedin els refugiats ucraïnesos

Andorra la VellaEl ministre portaveu, Guillem Casal, ha fet referència a la situació dels refugiats ucraïnesos que resideixen al Principat. Assegura que des de Govern "són conscients" de la situació, i que per això mateix els ministeris d'Afers Socials i de Justícia i Interior es reuniran aviat per trobar una solució, amb un encaix en l'àmbit polític i tècnic. El ministre ha volgut destacar la predisposició de l'Executiu a què continuïn al país mentre no acabi la guerra.