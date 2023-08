Casal i Cabanes esperen una Setmana de l'isard sense cap incident

Andorra la VellaEn onze dies (10 de setembre) arrencarà la Setmana de l'isard i el president de la Federació de caça i pesca, Josep Maria Cabanes, considera que el fet que aquest any la xifra del recompte d'animals sigui la més alta mai registrada (1.409 exemplars) demostra que "la gestió que s'està fent és molt bona" i ha afegit que "tothom és conscient quan està a la muntanya de com s'ha de caçar i de quina forma perquè la cabana creixi cada any, i ho estem aconseguint". En aquest sentit, ha celebrat que els animals no s'hagin vist afectats des de fa ja uns anys per malalties com el pestivirus i ha desitjat que la setmana cinegètica es pugui desenvolupar "amb bon temps, que la gent s'ho passi bé i que no hi hagi absolutament cap accident ni incident" i que hi hagi respecte entre tots i amb l'entorn.

Al seu torn, el ministre de Medi Ambient, Agricultura i Ramaderia, Guillem Casal, ha recordat que properament hi haurà el sorteig de les anelles sobrants i ha destacat, també, l'esperança que es desenvolupi "sense cap incident i sense cap problemàtica major". Cal recordar que es permetran 220 captures i que hi prendran part en aquesta setmana 658 caçadors, 33 més que l'any passat.