Casal destaca les "molt bones dades ambientals" amb un reciclatge de residus del 50%

Andorra la VellaUn reciclatge de residus que se situa vora el 50%; una qualitat de l'aigua que és bona o excel·lent en el 68% de les estacions de control; una qualitat de l'aire que en un 84,5% és excel·lent o bona i un 87% de les estacions de registre de la qualitat acústica amb resultats excel·lents o bons.

Aquests són els valors que es van aconseguir al llarg de l'any passat i que el ministre de Medi Ambient, Agricultura i Ramaderia, Guillem Casal, ha subratllat posant en relleu que es tracta de "molt bones dades ambientals" que potencien encara més el valor del patrimoni natural del país, si bé ha destacat que el repte serà ara mantenir aquestes xifres.

Així, al llarg de l'any passat es van generar 149.590 tones de residus, una xifra que suposa un 8,6% més que l'any 2021, bàsicament arran de l'increment dels residus procedents de la construcció, i concretament runa, que augmenta un 10%. També van créixer els residus sòlids urbans, bàsicament per la recuperació de l'activitat econòmica.

D'aquesta manera, tal com ha destacat la directora del departament de Medi Ambient i Sostenibilitat, Sílvia Ferrer, les dades que es van donar l'any passat s'assimilen amb les del 2019 i, per tant, al període prepandèmia. Ferrer també ha destacat que hagin augmentat totes les fraccions de reciclatge. Així, el vidre ho va fer un 17,1%; els envasos un 10,2%; el paper i el cartró un 16,2% i la matèria orgànica ho fa un 8,8%.

En aquest sentit, ha subratllat que el percentatge de reciclatge, respecte de la brossa que es genera, se situa en el 49%, i, per tant, prop del 50% que marcava l'anterior pla nacional de residus. D'aquesta manera, Casal i Ferrer han recordat que el nou pla fixa un 65% de reciclatge el 2035 i han subratllat la "necessitat de col·laborar amb els comuns" per trobar "les millors solucions per a la recollida de residus", tal com ha emfasitzat el ministre. En aquest sentit, també ha posat en relleu els decrets que han impulsat des del Govern per a la reducció de plàstics d'un sol ús.

Durant la roda de premsa en què s'han exposat aquests resultats en matèria de residus, també s'ha posat en relleu que l'any passat el 68% de les estacions de control de la qualitat fisicoquímica distribuïdes arreu del país van registrar valors de qualitat de l'aigua entre excel·lent i bona. En aquest sentit, Ferrer ha subratllat que l'any passat, per primera vegada des que es fan mesuraments, totes les estacions van registrar qualitats excel·lents o bones. Casal ha destacat que els resultats si es tenen en compte la qualitat biològica és bona, amb la qual cosa ha subratllat que "no és un factor preocupant", ja que això no vol dir que els rius registrin pitjors dades de qualitat tot i que si ha admès que treballaran de manera conjunta amb els comuns perquè s'han detectat una sèrie de punts on hi ha "una qualitat diferent". "No ens preocupa, però hi ha accions que es poden fer", ha subratllat el titular de Medi Ambient, que n'ha detallat algunes com els col·lectors generals, els secundaris i també els treballs que estan fent els comuns en la separativa.

Una altra dada és que l'any 2022 el 84,5% del temps l'índex de qualitat de l'aire va ser bo o excel·lent. La directora de Medi Ambient ha subratllat, en aquest sentit, la reducció del diòxid de nitrogen que ve de la combustió de calderes i del trànsit. D'aquesta manera, el titular de Medi Ambient ha valorat que "la gratuïtat del transport" i programes com l'Engega són "accions que repercuteixen en la qualitat de l'aire".

A l'últim, cal destacar que pel que fa a la qualitat acústica, un 87% de les estacions compleixen els objectius fixats de qualitat excel·lent o bona i es tracta de dades "molt similars" a les d'anys anteriors.