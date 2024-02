Casal diu que no s'ha d'estigmatizar als youtubers per l'encariment de l'habitatge

Andorra la VellaLa Plataforma Habitatge Digne va fer públic aquest dimarts que convocaven irònicament els ‘premis’ Especuland, aprofitant la celebració dels premis Esland per a creadors de continguts del divendres. El ministre portaveu de Govern, Guillem Casal, ha comparegut aquest dimecres en el marc de la roda de premsa posterior al consell de ministres i ha estat preguntat per aquesta temàtica. El ministre diu que no s’ha de caure en la “criminalització” dels youtubers per denunciar una situació com la de l’habitatge. Casal addueix que es tracta d’una problemàtica estructural i que, per tant, posar el focus en un únic actor o sector com si fos l’única via per resoldre’l no té gaire sentit.

Pel que fa a l’associació ja ha mostrat en diverses ocasions rebuig cap a alguns youtubers residents perquè, segons asseguren, duen a terme pràctiques especulatives que empitjoren les condicions de vida de les classes mitjanes i treballadores del Principat. “Lluny de respectar a la gent del país, alguns d’aquests “youtubers” i “streamers” s’han dedicat a fer negoci amb la nostra vida”, afirmaven al seu compte d’Instagram quan anunciaven Especuland. De fet, quan va esclatar la polèmica pel cas de l’edifici de TheGrefg on resideix una padrina a la qual suposadament es vol fer fora de l’immoble per poder fer negoci, es van pronunciar contundentment amb un comunicat a les xarxes. Aquesta tarda també han iniciat una enquesta a les xarxes en la qual demanen als seus seguidors que diguin qui pot ser “l’especulador de l’any” incloent també grans propietaris del país o polítics.