Casal presenta als ramaders l'increment d'ajudes al sector

Andorra la VellaEl ministre de Medi Ambient, Agricultura i Ramaderia, Guillem Casal, ha anunciat davant dels ramaders que el projecte de llei del pressupost per a l'any que ve contempla un increment de gairebé el 16% de la partida d'ajudes globals destinades al sector ramader. D'aquesta manera, tal com va avançar durant la seva compareixença pública davant la comissió legislativa d'Economia d'aquest dijous, el col·lectiu veurà incrementat fins a gairebé 500.000 euros el pressupost global d'ajudes respecte el d'aquest any 2023, passant a assolir 3,7 milions de bossa econòmica total.

L'anunci l'ha fet després de visitar aquest divendres al matí, juntament amb el cap de Govern, Xavier Espot, la Fira concurs del bestiar 2023 boví, equí i oví d'Andorra que enguany arriba a la 44a edició. La trobada, que aplega ramaders d'arreu del territori, permet commemorar la tasca essencial que impulsa el sector, una tasca que és de vital importància per mantenir l'equilibri mediambiental i produir carn de qualitat i proximitat.

L'increment pressupostari, ha argumentat Casal, "és un dels més importants que s'han fet mai i va molt més enllà de l'IPC, entre 3 i 4 vegades més" i té la voluntat de poder "continuar acompanyant el sector en la pervivència i relleu generacional que és fonamental".

Així mateix, i de forma paral·lela, el ministre ha explicat que aquest passat dimecres el Govern va decidir prorrogar les mesures específiques, de caràcter excepcional, per pal·liar la disminució de la producció farratgera causada pels efectes meteorològics. El ministre ha apuntat que la decisió dona continuïtat a la mesura que es va implementar el mes d'octubre de l'any passat i que l'Executiu ja va decidir allargar el passat març fins que acabi aquest 2023.

La decisió dona resposta a la situació climatològica actual que està afectant la normal producció farratgera, així com la situació dels mercats internacionals que també estan afectant els preus dels aliments destinats al bestiar que s'està traduint amb un increment continuat del seu cost.

El decret aprovat pel Govern estableix que, de forma excepcional, els titulars de les explotacions agràries amb activitat ramadera puguin importar fenc d'herba, fenc d'alfals i alfals deshidratat, lliure de deduccions, a l'efecte que puguin compensar la manca de productivitat deguda als efectes meteorològics d'aquest estiu i tardor, per poder disposar d'aliment suficient durant els mesos vinents. La mesura estarà en vigor fins al 30 de novembre del 2024.

Pagament de les ajudes als dalls de prat

Precisament, i de forma complementària, el titular de Medi Ambient també ha explicat, en el marc de la fira, que aquest passat dimecres el Govern va aprovar el pagament ordinari dels ajuts per al foment al dall de prats per a l'any 2023. En total, s'han atorgat 395.774,39 euros, repartits en 78 explotacions. Aquests ajuts tenen com a objectiu que el bestiar de renda criat a Andorra sigui alimentat amb farratges produïts en el mateix territori, en la mesura del possible tenint en compte la baixa producció d'enguany, i alhora contribuir al manteniment del paisatge i de la biodiversitat vegetal dels prats. Aquesta mesura d'ajut ja conté dins del pagament l'increment de l'IPC marcat per llei amb l'objectiu de revalorar l'acompanyament de forma anual.

Els números de la Fira concurs del bestiar

Pel que fa a la participació de la Fira concurs del bestiar en la seva 44a edició, enguany hi ha pres part un total de 32 explotacions, el mateix nombre que l'any passat. Entre aquest total de cases, s'han mostrat al públic prop de 160 caps de bestiar i han participat al concurs de la Raça Bruna d'Andorra un total de 82 exemplars de la raça bovina del país.